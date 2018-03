Jetzt macht Nico Schwanz (39) seinem Ärger Luft! Im August dieses Jahres wird bekannt: Zwischen ihm und Saskia Atzerodt (25) ist alles aus. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin löste die Verlobung mit dem Manager und damit auch die ganze Beziehung. Bei Natascha Ochsenknechts (53) Halloween-Party im Berlin Dungeon taucht der Sänger jetzt an der Seite von Anne Wünsche (26) und deren Schatz Henning Merten auf. Anne ist bis vor Kurzem selbst noch gut mit Nicos ehemaliger Flamme befreundet. Dass ihre Ex-BFF jetzt mit ihrem Ex-Lover abhängt, findet Saskia sicher nicht so toll, oder? Nico hat gegenüber Promiflash eine klare Antwort auf diese Vermutung: "Soll ich dir ganz ehrlich was sagen: Ich find’s nicht so geil, dass sie mit ‘nem Freund von mir irgendwohin geht und ganz andere Sachen macht." Klingt, als sei da das letzte Wort noch nicht gesprochen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de