Sie stahl ihrem Liebsten glatt die Show. Bei den The Best FIFA Football Awards wurde Cristiano Ronaldo (32) jetzt zum fünften Mal zum Weltfußballer gekürt. In Begleitung seines Sohnes Cristiano Jr. (7) und seiner schwangeren Freundin Georgina Rodriguez (22) feierte der Sportler seine Auszeichnung. Dem bald vierfachen Vater war es dabei sicher herzlich egal, dass die Augen vor allem auf seine schöne Begleitung gerichtet waren – Georgina hat mittlerweile schon eine toll gerundete Babykugel zu bieten und verzückte mit ihrem Schwangerschafts-Glow alle Anwesenden!



