Lange kann es nicht mehr dauern, bis Sarah Nowak (26) und ihr Verlobter Dominic Harrison (26) ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen halten. Immerhin ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin schon im achten Monat schwanger. Das Nest für ihr kleines Küken ist jedenfalls fertig – ein Traum in Rosa: "Ich bin megahappy, wie es jetzt ausschaut", sagt Sarah in ihrem YouTube-Video. Mit viel Liebe zum Detail haben die werdenden Eltern das Kinderzimmer eingerichtet.



