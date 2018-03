Erst seit wenigen Wochen sind Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz und Berlin - Tag & Nacht-Schauspieler Pascal Kappés ein Paar. Seitdem zeigen sich beide ständig zusammen und können kaum die Finger voneinander lassen. In einem Interview mit Promiflash heizen sie nun ein Gerücht an: Erwartet Denise etwa schon ein Kind? "Ja, man könnte was vermuten. Aber wenn was spruchreif ist, dann reden wir darüber. " Klingt ganz danach, als würden sie ihre Blitz-Liebe nun mit einem Blitz-Baby krönen...



