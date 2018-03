Taylor Swift (27) lässt endgültig ihre Vergangenheit hinter sich. Mit ihrer Single "Look What You Made Me Do" feierte die Sängerin vor drei Wochen ihr großes Comeback und schoss komplett den Vogel ab. Mehr als 424 Millionen Mal wurde der Videoclip zum Song bereits geklickt. Pünktlich zu diesem Erfolg veröffentlichte die 27-Jährige jetzt exklusives Behind-the-Scenes-Material. Und das zeigt, wie sich TayTay von ihrem alten Ich löst.



