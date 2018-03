Hängt Mariah Carey (47) noch an ihrem Ex-Verlobten James Packer (50)? Zwölf Monate nach der Trennung hatte der Unternehmer die Sängerin zuletzt als Tiefpunkt in seinem Leben bezeichnet. Kurze Zeit später wurde Mariah mit seinem Ring am Finger gesehen – bei einem Date mit ihrem aktuellen Schatz Bryan Tanaka (34)! Ihre Schmuckauswahl ist trotzdem kein Indiz für ein Liebescomeback. Die Popdiva hat nach dem Beziehungsende den zehn Millionen Dollar teuren Klunker behalten und trägt diesen sogar regelmäßig in der Öffentlichkeit.



