Gibt das jetzt schlimmen Beziehungszoff? Selena Gomez (25) ist eigentlich mit The Weeknd (27) zusammen – trifft sich jetzt aber wieder mit ihrem Exfreund Justin Bieber (23)! Die Sängerin wurde vor seinem Haus abgelichtet, nach einer Verabredung mit dem "Sorry"-Interpreten. Allerdings, so berichtet TMZ, waren die ehemaligen Lover nicht alleine, sondern verbrachten gemeinsam Zeit mit Freunden. Außerdem wisse The Weeknd, dass seine Freundin nach ihrer Nieren-OP wieder Kontakt mit Justin hat.



