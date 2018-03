Alena Gerber (28) ist frisch vermählt! Das Model hat Ex-Fußball-Profi Clemens Fritz (36) geheiratet! Laut Bild-Informationen sind die jungen Eltern seit Mittwoch unter der Haube und haben sich im engsten Familienkreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit vermählt. Die Eheschließung soll in Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen stattgefunden haben. Alena und ihr Liebster behalten seit Beginn ihrer Beziehung private Details für sich, daher gibt's in den Social-Media-Accounts der Frischvermählten auch noch keine Fotos ihrer Hochzeit. Auch auf Promiflash-Anfrage wollte sich das Management vorerst nicht zur privaten Trauung äußern.



