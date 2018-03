Erwischt! Nach dem Tod ihrer Mutter und ihres Noch-Ehemannes zeigt sich Fiona Erdmann (29) seit Kurzem wieder in der Öffentlichkeit. Beim New Body Award in Berlin entdeckte Promiflash nun erstmals einen attraktiven Unbekannten an der Seite des Models. Fionas Begleitung soll auf den Namen Micha hören. Ob es sich bei dem Mann um ihren aktuellen Freund handelt, hat die 29-Jährige bisher allerdings noch nicht verraten.



