So was ist nicht lustig! Ex-Der Bachelor Kandidatin Georgina Fleur (27) sieht sich derzeit einem fiesen Prank ausgesetzt – eine Person, die ihr nicht wohlgesonnen ist, stellte ein Profil des It-Girls auf eine Escort-Webseite. Wegen solcher Aktionen hatte sie sich doch eigentlich aus dem Rampenlicht zurückgezogen, wie sie Promiflash verriet: "Ich wollte einfach nicht mehr so viel stattfinden. Ich hatte ja ein paar negative Schlagzeilen über mich und das ist mir, ehrlich gesagt, zu Kopf gestiegen. Hat mich ein bisschen runtergezogen und deswegen habe ich mich dann bewusst dazu entschieden, einfach nicht mehr in der Öffentlichkeit aufzutreten."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de