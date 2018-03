Schwangerschaftsgelüste bei Cathy Hummels (29)? Die Fashion-Expertin wird in wenigen Monaten zum ersten Mal Mama. Faulenzen kommt für die Liebste von Mats (28) aber nicht in Frage: Sie hält sich auch mit Babykugel mit Yoga und Radeln fit. Auch in ihren Einkaufswagen landen keine ungesunden Lebensmittel – bis auf eine Ausnahme, wie sie im Interview mit Promiflash verriet! Neben viel Salat, Gemüse, Fisch und Hähnchen kann Cathy auf eine Sache nicht verzichten. "Dunkle Toblerone, wenn es die im Supermarkt gibt", erzählte sie.



