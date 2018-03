Jetzt diskutieren auch die Promis munter drauf los! Vor Kurzem verkündeten Sarah Nowak (26) und Dominic Harrison (26) stolz den Namen ihrer kleinen Prinzessin und lösten damit wahrlich eine Netz-Debatte aus. Bei dem Namen Mia Rose werden nämlich einige hellhörig – besonders Melanie Müller (29)! Die wenige Wochen alte Tochter der Ballermannsängerin heißt nämlich ebenfalls so. Für Melli ein absolutes No-Go – für die Promis bei den "Bunte Beauty Days" in München etwa auch? "Also ich denke nicht, dass ich meiner Tochter denselben Namen gegeben hätte. Wenn das wirklich der Wunschname ist, dann ist es natürlich egal", erklärte beispielsweise Viola Kraus (26) und fügte im Promiflash-Interview hinzu: "Aber man ist natürlich so in demselben Business und dann heißen die Töchter auch noch gleich und beide waren auch noch beim Bachelor. Das ist schon eine lustige Ironie."



