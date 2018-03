Selena Gomez (25) sprang dem Tod von der Schippe! Das enthüllt jetzt ihre Nierenspenderin und beste Freundin Francia Raisa (29) in einem emotionalen Interview mit der Today Show: "Eines Tages kam sie nach Hause und konnte eine Flasche Wasser nicht öffnen. Sie warf sie weg und fing an zu weinen." Außerdem sei die Operation selbst so lebensgefährlich gewesen, dass Raisa ihr Testament habe machen müssen.



