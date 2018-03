Lange haben die Fans auf den dritten Teil von Fack ju Göhte gewartet. Auf eine Schauspielerin müssen die Zuschauer allerdings verzichten: Karoline Herfurth (33), alias Elisabeth Schnabelstedt. Auch die Promis trauern dem Rotschopf hinterher: "Die werde ich sehr vermissen. Ich finde das Schöne eigentlich an dem ersten und zweiten Teil, dass die Charaktere sich eben so entwickelt haben, man will eigentlich alle immer noch einmal sehen und immer noch mehr von denen lernen und mehr von denen hören und deswegen freue ich mich auf alle, die dabei sind, aber ich werde sie natürlich sehr vermissen", sagte Nina Eichinger im Promiflash-Interview. Es gibt aber auch Nachschub für die Fans: Julia Dietze (36) und Sandra Hüller (39) schnappen sich im "Final Fack" die weiblichen Hauptrollen.



