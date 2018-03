Achtung, Suchtfaktor! Wie viele Herzen sind mit der finalen Episode von Gossip Girl und Pretty Little Liars gebrochen worden? Ganz klar: einige! Doch jetzt gibt es ein Trostpflaster: Mit "You" steht eine neue Hit-Show in den Startlöchern. Neben der PLL-Beauty Shay Mitchell (30) übernimmt auch "Einsamer Junge" aka Penn Badgley (31) eine Hauptrolle in dem TV-Format. Das Besondere für alle xoxo-Fans: Penns Figur weist einige Parallelen zu seinem Alter Ego Dan Humphrey auf.



