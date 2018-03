Sie ist schon wieder top in Form! Erst im Juni diesen Jahres sind Supermodel Rosie Huntington-Whiteley (30) und ihr Verlobter Jason Statham (50) zum ersten Mal Eltern geworden. Der kleine Jack Oscar ist seitdem der ganze Stolz von Neu-Mama Rosie. Die angesammelten Schwangerschaftkilos hat die Beauty nach nur wenigen Monaten schon wieder runter: Superschlank präsentiert sich die 30-Jährige bei dem fünften Jubiläum ihrer eigenen Kosmetik-und Dessouslinie "Rosie for Autograph" in London – ganz ohne Baby und Bald-Ehemann Jason!



