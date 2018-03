Ist das wirklich True Blood-Hottie Alexander Skarsgard (41)? Wo ist seine güldene Haarpracht hin? Der Hollywoodstar trägt jetzt Halbglatze – und das freiwillig! Er soll sich die Tonsur wegen einer neuen Rolle in dem Streifen "The Hummingbird Project" zugelegt haben. Ob dieser Look bei seinen Fans ankommt?



