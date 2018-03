Jetzt will sie es wissen! Vor wenigen Tagen hatte Enisa Bukvic ihren eigenen YouTube-Kanal eröffnet. In ihrem ersten Video veräppelte sie ihren Freund und Webstar Simon Desue (26) mit einem geschminkten Knutschfleck an ihrem Hals. Für ihr neuestes Werk ließ sich die Schwedin mit bosnischen Wurzeln einen anderen Prank einfallen: Sie kaufte sich einen Schwangerschaftstest und gaukelte Simon vor, ein Kind von ihm zu erwarten. Seine Reaktion auf die Babynews hatte sich Enisa aber anders vorgestellt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de