Jetzt startet sie auch auf YouTube durch! Simon Desue (26) betreibt seit acht Jahren seinen gleichnamigen Kanal auf der beliebten Videoplattform. Vor etwa zwölf Monaten hatte er plötzlich weibliche Unterstützung in seinen Clips bekommen und stellte seinen Abonnenten nur kurz darauf die "nette Dame" als seine neue Freundin Enisa vor. Die Fans des Blondschopfs schlossen die quirlige Schönheit auf Anhieb in ihr Herz und wünschten sich schnell eigene Videos der Schwedin mit bosnischen Wurzeln. Ihr Traum wurde jetzt wahr: Auf ihrem eigenen Channel "EnisaDesue" lud die Beauty ihr erstes Video hoch – und das ist ein Prank an ihrem Liebsten.



