Für sie ist der Glamour-Schischi eigentlich gar nicht nötig! Inka Bause (48) ist kein Fan von großen Schmink- und Stylingsessions. Die Bauer sucht Frau-Moderatorin beschäftigt sich lieber mit anderen Dingen und so darf es für den Red-Carpet-Auftritt gerne auch mal ein altbewährtes Outfit sein: Inka trägt ihre feinen Roben einfach mehrmals! Über ihre Kleiderwahl bei der Goldenen Henne 2017 verriet sie Promiflash: "Ich hatte das ja schon mal an, das darf man ja gar nicht machen. Aber wir leben ja in umweltbewussten Zeiten und deswegen habe ich heute ein gebrauchtes Kleid an."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de