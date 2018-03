Der Sorgerechtsstreit um ihre Tochter geht für Fast & Furious-Star Tyrese Gibson (38) und seiner Ex in die nächste Runde: Nachdem Norma Gibson dem Schauspieler schon vorwarf, gegen ihr gemeinsames Kind handgreiflich geworden zu sein, setzte sie laut TMZ jetzt vor Gericht in Los Angeles noch einen drauf: 2007 soll Tyrese sie mehrfach in ihren Babybauch geboxt haben! Dafür und für die Handgreiflichkeiten gegenüber ihres gemeinsamen Sprösslings Shayla (10) fordert Norma nach der einstweiligen Verfügung jetzt ein dauerhaftes Kontaktverbot für Tyrese!



