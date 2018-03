Kann Mariah Carey (47) dem Bodyfrust Lebewohl sagen? Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Diva so unzufrieden mit ihrem Gewicht ist, dass sie sich in ihrem Haus spezielle Schlank-Spiegel aufhängen ließ. Die haben die überschüssigen Kilos zwar für einen flüchtigen Blick weggeschummelt – frustriert war Mariah trotzdem. Doch anscheinend hat sich die Sängerin in den letzten Wochen regelmäßig aufs Laufband geschwungen – momentan ist Mariah nämlich wieder in Bestform.



