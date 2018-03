Mit einem Neugeborenen bleiben so einige Dinge auf der Strecke, so unter anderem auch die Beauty-Routine. Die Not macht Alena Gerber (28) erfinderisch und so nimmt sie ihre im August geborene Tochter einfach gleich mit zum Friseur. Während sich die Mama stylen lässt, lässt ihr Mädchen auf ihrem Schoß die Seele baumeln. Diesen süßen Mutter-Tochter-Moment hält die 28-Jährige, die vor Kurzem den Nachnamen ihres Mannes Clemens Fritz (36) angenommen hat, auf Instagram fest. Aber auch andere prominente Eltern sind Meister im Multitasking und zeigen, wie sie Beautyprogramm und Baby unter einen Hut bekommen.



