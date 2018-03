Chethrin Schulze (25) will in fünf Jahren heiraten! Die Love Island-Barbie erklärte ihren "Ken" Mike Heiter vor Kurzem symbolisch für tot, weil der sie kurz nach dem Show-Finale abserviert hatte. Sie sucht jetzt wieder nach der großen Liebe. Im Promiflash-Interview verrät sie, dass die 25-Jährige mit spätestens 30 Jahren einen dicken Klunker an ihrem Ringfinger sehen wolle, denn: "Definitiv will ich mal heiraten. Das ist mein größter Wunsch."



