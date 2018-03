Er zerfließt förmlich! Nach einigen Irrungen und Wirrungen ließen Elena Miras und Mike Heiter Ende Oktober die Katze aus dem Sack: Sie sind ein Paar! Nach ihren gescheiterten Beziehungen mit ihren Love Island-Partnern Jan Sokolowsky und Chethrin Schulze (25) scheinen sie endlich ihr Glück gefunden zu haben. Vor allem Mike hat eine echte Verwandlung hingelegt: Der sportliche Rheinländer beteuert seiner Liebsten immer wieder via Social Media seine Gefühle. So auch auf Instagram. Zu einem neuen Bild der Turteltauben schreibt er: "Der Moment, an dem man merkt, dass man alles richtig gemacht hat!" Hat die temperamentvolle Dunkelhaarige Mike etwa schon gezähmt?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de