KDRS Allstars: Schäfer Heinrich von Elena Miras enttäuscht

Bei "Kampf der RealityAllstars" läuft nicht immer alles so, wie man es sich erhofft. Schäfer Heinrich (59) musste das am eigenen Leib erfahren – und zwar ausgerechnet durch jemanden, den er für einen echten Verbündeten gehalten hatte. Im Promiflash-Interview spricht der Realitystar offen über seine Enttäuschung mit Mitstreiterin Elena Miras (33). Die beiden spielten im Camp oft Seite an Seite, doch als es darauf ankam, wählte Elena beim Safen eine andere Person – und nicht ihn.

Für Heinrich war das ein echter Dämpfer. "Ich dachte, Elena Miras und ich wären dicke Freunde und dann hat sie aber doch jemand anders genommen, zum Safen. Ja, das war schon schade", erklärt er gegenüber Promiflash. Er habe wirklich geglaubt, dass sie zueinander halten würden: "Wir haben ja alles zusammen gespielt. Und dann meint man, man wäre mit ihr dick Freund und sie würde zu einem halten und einen beschützen. Und dann nimmt sie doch eine andere Person. Das hat mich schon gekränkt." Seinen eigenen Spielstil sieht der Musiker dabei klar abgegrenzt von taktischen Manövern: "Ich spiele offen und ehrlich, so wie ich bin, so bin ich. Aber nicht jeder ist dein Freund. Ich habe das gelernt."

Schäfer Heinrich ist seit Jahren eine feste Größe in der Realityshow-Welt. Bekannt wurde er ursprünglich durch seine Auftritte als Bauer in diversen Formaten, bevor er sich auch als Musiker einen Namen machte. Elena ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht im Reality-TV und auch abseits des Fernsehens aktiv – unter anderem als Unternehmerin und auf Social Media. Die 33-Jährige, die schwere Jahre hinter sich hat, ist Mutter einer Tochter und aktuell in einer Beziehung.

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ActionPress Schäfer Heinrich, November 2021

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Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

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Ralf Rottmann/ Funke Foto S. Schäfer Heinrich, "Bauer sucht Frau"-Ikone