Wow-Effekt: Mike und Leyla Heiter wünschen sich Luxusvilla

Leyla (29) und Mike Heiter (33) planen einen großen Schritt: Das Realitypaar möchte seinen Lebensmittelpunkt zumindest teilweise nach Mallorca verlegen und war kurz vor Ostern auf der Mittelmeerinsel unterwegs, um dort ganz konkret nach einem Traumhaus zu suchen. Gegenüber Bild erklärt Leyla, was die beiden an Mallorca reizt: "Wir haben uns für Mallorca entschieden, weil uns einfach diese Lebensqualität wichtig ist. Wir wollen unbedingt in die Sonne, einen Strand in der Nähe haben, Palmen sehen, aber trotzdem nicht so weit weg von der Familie sein. Da ist Mallorca der perfekte Ort." Mike wiederum betont, dass die künftige Immobilie vor allem eines haben müsse: "Es muss diesen Wow-Effekt haben, dass es einen von seiner Art und von der Lage einfach überzeugt."

Bei der konkreten Suche nach ihrer Traumvilla steht für beide fest, was das neue Zuhause bieten muss. Mike legt dabei besonderen Wert auf Meerblick und viel Grün. Leyla hingegen wünscht sich ein Heim, in dem sie sich sofort wohlfühlt – und nicht das Gefühl hat, in einer Ferienunterkunft zu sein. Absolutes Muss ist außerdem ein großer Garten. "Also ohne Garten würde es für mich gar nicht gehen, da wir auch Alani haben, unseren Dackel. Und ich will ja auch, dass der da herumrennen kann und seinen Spaß hat", so Leyla. Mit Luxusmakler Marcel Remus (39) schaute sich das Paar gleich mehrere Objekte im Südwesten Mallorcas an – darunter moderne Villen mit Pool, Meerblick und Küchen, die auch Hobbyköchin Leyla begeistern dürfte. Die Preise lagen dort allerdings bei rund drei Millionen Euro. Ob diese Häuser innerhalb des Budgets der Heiters liegen, ist bislang nicht bekannt.

Abseits der Besichtigungen geben Leyla und Mike ihren Fans auf Social Media Einblicke in ihren Alltag. Wie die Dynamik im Team Heiter funktioniert, fasst Mike ebenfalls in Worte. "Happy wife, happy life", meint der Realitystar. Während sie weiter nach der einen Villa mit Wow-Effekt suchen, behalten sie genau im Blick, was ihnen privat zählt: Sonne, Meerblick, Platz zum Dackeltoben – und ein Zuhause, das sich vom ersten Moment an richtig anfühlt.

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Imago Mike Heiter und Leyla Lahouar bei den Bunte New Faces Awards Music 2024 in der P61 Gallery, Berlin

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Instagram / mikeheiter Leyla Heiter und Mike Heiter 2025

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Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025