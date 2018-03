Seit über zehn Jahren tanzt Julian F.M. Stoeckel (30) über die roten Teppiche und durch die TV-Shows der Nation. Aber was macht Julian eigentlich zum Promi? Auf seiner "The Night of the Dead Stars"-Kostümparty auf Schloss Marquardt fragt Promiflash bei den Stars und Sternchen nach. "Julian ist sehr authentisch und ehrlich. Er polarisiert extremst und ist so unterhaltsam", schwärmt Nacktschnecke Micaela Schäfer (34) von dem Paradiesvogel.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de