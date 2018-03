Knapp sechs Millionen Zuschauer fieberten am vergangenen Montag bei Bauer sucht Frau mit – eine Rekordernte, wie sie die Macher der Kuppelshow seit zwei Jahren nicht mehr eingefahren haben! In diesem Jahr können allerdings nicht nur die besonders romantischen Landwirte beim Publikum punkten: Auch dass die Folgen in Spielfilmlänge laufen, passt den Zuschauern perfekt ins Programm. "Jetzt kann man mit Bauer sucht Frau wirklich so richtig ab 20:15 Uhr den ganzen Fernsehabend verbringen", erklärte Moderatorin Inka Bause (48) im Promiflash-Interview bei der Goldenen Henne 2017. "Und um 22 Uhr muss man dann ja auch ins Bett, weil man dann ja morgens zur Arbeit wieder frisch sein möchte. Das find' ich toll!"



