Im August 2015 wurde Daniela Katzenberger (31) zum ersten Mal Mutter. Inzwischen kann sie es eigentlich kaum abwarten, Tochter Sophia (2) ein Geschwisterchen zu schenken, doch ihr straffer Arbeitsplan macht ihr da noch einen Strich durch die Rechnung. Im Promiflash-Interview verrät die Katze, warum aber eigentlich genau jetzt der richtige Zeitpunkt für ein zweites Kind wäre: "Also eigentlich muss schon was kommen, jetzt ist sie zwei und ich finde, so vom Abstand dürfte es nicht mehr als drei werden. Ich finde, drei Jahre dazwischen sind schon fast zu viel."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de