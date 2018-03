Ist diese Liebe doch kein süßer Zufall? Seit etwas über einem Jahr sind Prinz Harry (33) und Schauspielerin Meghan Markle (36) ein Paar. Seit Kurzem zeigen sich die beiden sogar immer öfter gemeinsam in der Öffentlichkeit und wirken dabei super-verliebt. Jetzt kommt raus: Bei Harry war es Liebe auf den allerersten Blick! "Er war schon verknallt in sie, als er sie als Rachel Zane in Suits gesehen hat – zwei Jahre, bevor sie sich zum ersten Mal getroffen haben!", offenbart Royal-Expertin Katie Nicholl gegenüber der Sun.



