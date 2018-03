Was für eine Riesen-Überraschung für ihre Fans! Taylor Swift (27) brachte in der vergangenen Woche ihr sechstes Studioalbum "Reputation" auf den Markt – und kaufte sich ihre neue Platte jetzt selbst in einem amerikanischen Discounter. "Wir haben diese Tradition, dass wir zu Target gehen und das Album kaufen", erklärte die Musikerin in ihrer Instagram-Story. Der spontane Shopping-Ausflug der Blondine endete mit einem Mega-Fan-Auflauf.



