Was für ein musikalisches Comeback! Seit Wochen schürt Taylor Swift (27) im Netz die Vorfreude auf ihr neues Album. Nun hat das Warten endlich ein Ende. Mit 15 bisher unveröffentlichten Songs kommt "Reputation" jetzt auf den Markt. Die Geduld der Swifties dürfte sich allerdings gelohnt haben: Ihrem Idol gelingt mit der Platte ein echter Imagewandel. Und ihre Texte? Die sprühen nur so vor Sex! “Ich will dich nicht als besten Freund. Ich habe dieses Kleid nur gekauft, damit du es ausziehen kannst!”, heißt es zum Beispiel in Taylors Song "Dress". Ihre Fans können also gespannt sein!



