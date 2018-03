Diese süße Badenixe verzückt nicht nur Mama Estavana Polman (25) und Papa Rafael van der Vaart (34)! Die fünf Monate alte Jesslynn ist der ganze Stolz des verliebten Paares. Sehr zur Freude der Fan-Gemeinde teilen die beiden regelmäßig Schnappschüsse und kurze Clips, die ihr Familienglück dokumentieren. Dabei oft mit von der Partie ist Jesslynns Halbbruder Damian (11): Der 11-Jährige ist seit je her fröhlicher Bestandteil der harmonischen Patchwork-Familie! Was wohl seine Mama Sylvie Meis (39) davon hält, dass ihr Ex noch einmal Papa geworden ist?



