Offene Worte von Carmen Geiss (52)! Töchterchen Shania (13) startet gerade ihre ganz große Model-Karriere – und das mit gerade einmal 13 Jahren. Aber mit dem Erfolg kommt auch der Abnehm-Druck. Gegenüber IN soll Mama Carmen kürzlich gesagt haben: "Wenn Shania ein Gramm zu viel an ihrem Körper sieht, hört sie zum Beispiel auch auf, Süßes zu essen." Für viele Fans eine extrem alarmierende Aussage. Jetzt nimmt die Gattin von Robert Geiss (53) noch einmal gegenüber Promiflash Stellung zu Shanias vermeintlichem Modelmaße-Zwang! "Nein, also sie isst auch viel Süßes, gar keine Frage. [...] Bei ihr setzt halt nichts an. Wir trinken zu Hause nur Wasser. Süßigkeiten generell habe ich normal nicht zu Hause, aber sie kauft sich schon mal Croissants oder süße Sachen."



