Sie sind eben ein eingespieltes Team! Wieder einmal haben Bella (21) und Gigi Hadid (22) für einen echten Wow-Moment auf einem Red Carpet gesorgt. Bei den Glamour Women of the Year Awards in New York City sorgten die Schwestern für ein wahres Blitzlichtgewitter. Vor allem Gigi war in ihrer goldenen Spitzenrobe ein echter Hingucker. Der enge Schnitt des Outfits wurde der 22-Jährigen später am Abend aber fast zum Verhängnis: Auf dem Weg nach Hause geriet sie ins Stolpern und nur Schutzengel Bella konnte sie vor einem heftigen Sturz bewahren.



