War das der krasseste TV-Ausraster des Jahres? Eigentlich schienen sich Melody Haase (23) und Marius Hoppe bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies gesucht und gefunden zu haben. Ihre Liebesgeschichte war geprägt von süßen Momenten und heißen Kuss-Sessions. Doch kurz vor dem Finale kam alles anders – Melody und Marius gerieten in einen heftigen Streit. Als Resultat spuckte die Sängerin sogar auf den Profisportler. Diesen Ausraster bereut die Musikerin nun zutiefst, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Ich weiß nicht, was da in mir vorgegangen ist, wie das passiert ist. Es tut mir leid und ich schäme mich sehr."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de