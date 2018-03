Ihr Song sorgt immer noch für Schlagzeilen! Anfang Mai hatte Bibi Heinicke (24) ihre Single "How It Is (Wap Wap)" veröffentlicht, doch schnell hat sich die sanfte Popmelodie zum großen Flop entwickelt. Im Promiflash-Interview konnte YouTube-Kollege Julien Bam (28) die negativen Reaktionen verstehen: "Es war irgendwo ein großer Hype gewesen. Man muss es jetzt haten, weil es alle tun." Der 28-Jährige nahm die Blondine aber in Schutz. Es sei ein mutiger Schritt und jeder solle sich ausprobieren dürfen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de