An ihr können sich andere etwas abgucken! Was Herzogin Kate (35) trägt, wollen schließlich viele Frauen haben. Ihre stilsicheren Outfits kosten die werdende Mama zwar so einiges, doch die Ausgaben scheinen sich zu lohnen. Kate lässt ihre guten Stücke nämlich nicht nach einem Mal Tragen im Schrank verstauben! Den weißen Mantel, mit dem sich die Royal-Lady bei einem offiziellen Besuch in London zeigte, hatte Kate bereits 2013 während ihrer ersten Schwangerschaft mit Prinz George (4) angehabt. Nicht ihr einziger Recycling-Look!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de