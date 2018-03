Sie kann es nicht erwarten. Schon in wenigen Wochen werden Jörn Schlönvoigt (31) und seine Verlobte Hanna Weig zum ersten Mal Eltern. Mit dem 29.12. als errechnetem Termin ist die Geburt ihrer kleinen Prinzessin also absehbar. Auf das Schonprogramm nach der Entbindung will Hanna aber verzichten – immerhin steht ihre Suche nach dem perfekten Brautkleid schon Ende Januar auf dem Programm: "Ich hab jetzt mal einen Termin ausgemacht, bei einem ganz tollen Brautladen, und ich bin einfach schon so aufgeregt", verrät die 21-Jährige auf YouTube.



