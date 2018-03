Einen Seitensprung brauchte es, um Tuners GZSZ-Image zu drehen! Der Soap-Liebling verlor für viele Zuschauer an Sympathie, als er seine geliebte Lilly (Iris Mareike Steen, 26) mit Jule (Luise von Finckh, 23) betrog. Tuner-Darsteller Thomas Drechsel (30) versteht den Ärger der Fans zwar, kann aber auch genau sagen, was hinter dem Wandel seiner Figur steckt. "Er war ja eigentlich immer sehr geradlinig in allem, was er gemacht hat. Aber man sieht jetzt auch, dass solche Leute fehlbar sind, auch wenn sie sehr überlegt handeln", erklärte der Berliner Schauspieler im Interview mit Promiflash.



