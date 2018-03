Mega-Korb für Ex-DSDS-Sternchen Melody Haase (23). Bei der aktuellen Ausgabe von Adam sucht Eva - Promis im Paradies lernt sie den Kitesurfer Marius Hoppe kennen und lieben. Doch ihre anfangs zuckersüße Teenie-Romanze endet in einem Desaster. Der Profisportler entscheidet sich gegen die Sängerin – sie spuckt auf ihn. Einige Wochen nach den Dreharbeiten reist Melody extra nach Teneriffa, um sich mit Marius auszusprechen. Doch der 24-Jährige lässt sie einfach stehen. Im Promiflash-Interview bricht Mel anschließend in Tränen aus.



