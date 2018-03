Was für eine süße Überraschung! Seit über acht Jahren sind Bibi Heinicke (24) und ihr Julian (24) das YouTube-Traumpaar – und lassen ihre Netz-Community mit Clips an ihrem Alltag teilhaben. Für ihren aktuellen Vlog ließ sich Julian etwas Romantisches einfallen: Er dekorierte das gemeinsame Liebesnest mit Blumen und schenkte seiner Traumfrau ein wunderschönes Armband – und rührte Bibi so zu Tränen! "Das ist das Süßeste, was du jemals für mich gemacht hast", kommentierte sie Julians niedliche Aktion.



