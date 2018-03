Ein seltener Einblick in Gil Ofarims (35) Papa-Leben, denn der Sänger hält seine Kids Leo und Anouk bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Fotos der beiden postet er nur, ohne die Gesichter seiner Sprösslinge zu zeigen. An einem niedlichen Ritual mit seinem Sohnemann lässt der Let's Dance-Sieger seine Fans dennoch teilhaben. Der Musiker veröffentlicht auf Instagram immer wieder ein ähnliches Bild: sich und Sohn Leo am frühen Morgen. Promiflash verriet der Synchronsprecher jetzt bei einer Autogrammstunde zu "My Little Pony – Der Film": "Das sind die Dinge, an die sich deine Kinder ein Leben lang erinnern werden. Genau so auch das Morgen-Ritual: Ich trinke meinen Kaffee und mein Sohn trinkt seine Milch."



