Dürfen sich Sarah (26) und Dominic Harrison (26) schon in wenigen Tagen Mama und Papa nennen? Am 9. Dezember soll ihr erstes Töchterchen plangemäß zur Welt kommen, doch ihr erster Nachwuchs, der auf den Namen Mia Rose hören wird, könnte sich bereits früher auf den Weg machen. Mama Sarah hat's irgendwie im Gefühl, wie sie in ihrem neuen YouTube-Babyupdate verrät: "Sie wird wirklich immer unruhiger. Ich habe wirklich das Gefühl, als wenn sie noch im November das Licht der Welt erblickt."



