Der Hype um die Kelly Family hält an! Seitdem sich die musikalische Combo 2017 mit ihrem Album "We Got Love" wieder bei ihren Fans zurückmeldete, feiert sie ein fulminantes Comeback. Auch eine vierstündige XXL-Doku über ihre Erfolgsgeschichte begeisterte am Samstag ein Millionenpublikum. Promiflash zeigt euch, mit welchen intimen Geständnissen der Familienclan die TV-Zuschauer zu Tränen rührte.



