Es ist geschafft! Die diesjährige Megashow des Dessouslabels Victoria's Secret wurde jetzt in Shanghai aufgezeichnet. Für die Models bedeutete das knallharte Regeln wie Bild berichtet. Bella Hadid (21), Alessandra Ambrosio (36) und Co. durften ihr Hotel nicht verlassen, keinen Besuch empfangen und wurden rund um die Uhr bewacht. Auch ein Social-Media-Verbot verhinderte, dass sie sich wenigstens mit Snapchat, Instagram und Co. die Zeit vertreiben konnten.



