Massenhysterie wegen Kay One (33)! Im Mai brachte der Rapper eine Cover-Version von Modern Talkings Hit "Brother Louie" auf den Markt. "Louis Louis" knackte binnen weniger Wochen jegliche Rekorde. Nur vier Monate später entthronte er sich mit Pietro Lombardis (25) Hilfe selbst. Ihr gemeinsamer Song "Señorita" ging ebenfalls voll durch die Decke! Zweimal ergatterte er eine goldene Schallplatte. Für den Ex-DSDS-Juror einfach unglaublich, wie er Promiflash verriet. In einem Einkaufszentrum in Österreich erschienen vor wenigen Stunden über 4.000 kreischende Fans, um Kay performen zu sehen! Wenn der 33-Jährige also weiterhin solche Chartstürmer produziert, bleibt dieses riesige Fan-Event mit Sicherheit nicht sein letztes!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de