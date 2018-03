Wird's jetzt ernst bei Jelena? Mit ihrer plötzlichen Liebes-Reunion drei Jahre nach ihrer letzten Trennung sorgten Justin Bieber (23) und Selena Gomez (25) vor wenigen Tagen für DIE Hollywood-Überraschung schlechthin. Jetzt wollen die beiden offenbar in eine gemeinsame Zukunft starten – auch räumlich, wie ein Insider gegenüber Life & Style verriet: "Sie schauen sich bereits nach einem Zuhause um, in das sie zusammen einziehen können. Es war Selenas Idee und Justin ist hin und weg. Er sucht schon nach Häusern in der Gegend Calabasas."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de