Baby-Boom bei den Ex-Bachelor-Kandidatinnen! 2017 scheint das Jahr der schwangeren Ex-Rosenladys zu sein. Die haben zwar nicht in der RTL-Kuppelshow ihre Liebe gefunden, sind aber abseits der TV-Kameras glücklich geworden – und legen mit dem Nachwuchs los: Noch in anderen Umständen befinden sich Sarah Nowak (26), Samantha Abdul (27) und Inci Elena Sencer (24). Ihr Kind bereits in die Arme schließen können die Mamas Melanie Müller (29) und Bernadette Kaspar. Promiflash zeigt euch die Geschichten hinter dem Babyglück!



